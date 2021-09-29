20 идей по развитию России: как заработать миллиарды на сортировке мусора

Технический прогресс, стремительный рост потребления и урбанизация неизбежно влекут за собой ухудшение экологической ситуации. В России вопрос правильного обращения с отходами стоит особенно остро, в том числе после ситуации с мусорным полигоном в Шиесе. Чтобы решить эту проблему, нашей стране стоит обратить внимание на успешный опыт зарубежных стран, считает предприниматель-энтузиаст Дмитрий Давыдов. Свои идеи он разработал и опубликовал ещё в 2016 году, однако свою актуальность для страны они не потеряли.

От борьбы с нарушениями к новому менталитету

На сегодня самым зелёным мегаполисом мира является Сингапур. В это трудно поверить, но ещё каких-то 50 лет назад этот остров был «образцом упадка, разрухи и запущенности», напоминает Давыдов. Ограниченность ресурсов и небольшая территория заставили руководство страны радикально пересмотреть своё отношение к экологии. Но помимо восстановления закислённых почв, налаживания системы стоков и полива, завоза на остров восьми тысяч разновидностей растений и высаживания миллионов деревьев и кустарников, нужно было изменить менталитет жителей молодого государства. Для этого пришлось прибегнуть к жёстким мерам, которые многие прозвали «драконовскими». Так, в стране резко повысили штрафы даже за плевки, выброшенные жвачки, выгул скота на улицах города и пожароопасные фейерверки, а сингапурские полицейские буквально на каждом перекрёстке лично контролировали исполнение закона и наказывали нарушителей.

В итоге стране понадобилось два десятка лет, чтобы изменить отношение своих граждан к экологии. Кроме того, сингапурский опыт доказывает, что экологическое благополучие полностью искусственно и создано только благодаря труду граждан и целеустремлённости властей.

Herwin Bahar/Global Look Press

Сегодня повторить подобный успех можно гораздо быстрее, считает Давыдов. Для этого достаточно использовать современные технологии. В частности, предприниматель предлагает отслеживать нарушителей при помощи профессиональных видеокамер. При этом государству не придётся тратить на это деньги налогоплательщиков — частные инвесторы смогут получать половину суммы назначенных нарушителям штрафов и будут содержать всю инфраструктуру.

Также Давыдов предлагает задействовать в борьбе с нарушителями общество. К примеру, неравнодушные жители городов могут снимать на телефон загрязняющих город граждан и получать 50 процентов от суммы полученного государством штрафа.

«Результат не заставит себя ждать: студенты, пенсионеры, домохозяйки мгновенно отреагируют на данное предложение и, таким образом, мы получим систему эффективного массового контроля за чистотой, которая поможет навести полный порядок максимум за два года», — отмечает предприниматель.

Он предлагает запустить пилотный проект в Сочи, а после получения положительных результатов распространить этот опыт на всю страну.

Зарубежный опыт в переработке и сортировке мусора

Прежде чем вводить жёсткую систему штрафов, необходимо прописать в законе все требования к сбору, сортировке и уничтожению мусора, чтобы каждый житель понимал, что именно является нарушением. За основу можно взять существующий в Швейцарии механизм разделения мусора, считает Давыдов.

«С 2000 года Швейцария полностью запретила организацию свалок на своей территории. Это было единственно возможным решением, и поэтому осталось только два выбора: либо перерабатывать мусор (превращая использованные изделия в материал для новых), либо сжигать (получая взамен тепло- и электроэнергию). Организацию сбора и переработки передали в руки частным компаниям, которые помогли Швейцарии за короткий период стать одним из лидеров по утилизации мусора в Европе», — отмечает он.

Rolf Vennenbernd/Global Look Press

В итоге сейчас Швейцария занимает первое место в рейтинге самых экологически чистых стран мира. Она является одним из лидеров по утилизации мусора на Европейском континенте — здесь перерабатывается в среднем 75 процентов всех отходов.

Также можно применять опыт использования отсортированного мусора в других странах. К примеру, в Японии из переработанных пластиковых бутылок изготавливают спортивную одежду, канцелярские товары, офисную мебель, школьную форму и многое другое. Стекло, глина и фарфор используются в строительстве, а пищевые отходы служат удобрением.

Ведущие мировые державы научились не только качественно перерабатывать мусор, но ещё и зарабатывать на этом. К примеру, в Германии после запрета вывозить мусор на свалки число мусоросжигающих заводов, производящих электричество, выросло на порядок. Дошло до того, что немцы стали забирать недостающие объёмы мусора у соседей, чтобы загрузить мощности своих мусоросжигающих заводов. То есть соседи платят им за то, что они избавляют их от мусора. Аналогичная ситуация и в шведском городе Линчёпинг, на заводе «Йерстадсверкене» там ежегодно сжигается около 330 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов, из которых шведы получают электроэнергию и тепло. Кроме того, из мусора здесь ещё получают и биогаз, который используется для работы городского транспорта. По подсчётам шведских экспертов, сжигание четырёх тонн отходов даёт столько же энергии, как и одна тонна нефти.

При этом, по словам Дмитрия Давыдова, сжигание сортированного мусора в Европе и сжигание несортированных отходов, как это делают в России, — разные процессы. Во втором случае в воздух выбрасывается большое количество вредных веществ — таких, как диоксины, вызывающие различные тяжёлые заболевания, в то время как выбросы шведского завода «Йерстадсверкене» состоят из 99,9 процента нетоксичных двуокиси углерода (углекислого газа) и воды, которые к тому же и фильтруют.

Rolf Vennenbernd/Global Look Press

«Россия проходит мимо больших денег»

Мировой опыт показывает, что сортировка и переработка мусора при наличии правильных экономических механизмов может не только улучшить состояние экологии в стране, но и стать источником дополнительного заработка. Мировой мусорный рынок сегодня оценивается примерно в $120 млрд. В России, по самым скромным подсчётам, скопилось более 40 млрд тонн неутилизированных отходов, и эта цифра ежегодно увеличивается на 60 млн тонн. Переработка мусора, по подсчётам различных компаний, может приносить нашей стране от $2 млрд до $3,5 млрд в год, то есть можно сказать, что Россия буквально проходит мимо больших денег, считает Давыдов.

По его мнению, отставание от европейских стран ещё можно наверстать. Для этого необходимо стимулировать частный бизнес вкладывать деньги в мусоропереработку, предоставив ему налоговые льготы. При этом инвестор будет обязан устанавливать самое современное оборудование.

Эти меры помогут избавиться от уже имеющихся мусорных свалок, активизировать предпринимательскую активность в стране в целом, а также увеличить доходную часть бюджета, считает предприниматель. Однако без активного вмешательства государства этого сделать не получится.