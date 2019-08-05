Один из лидеров женской гандбольной сборной России и клуба «Ростов-Дон» Анна Сень в эксклюзивном интервью News.ru призналась, что победа на Играх в Рио помогла ей забыть все прежние разногласия с Трефиловым, назвала его великим тренером и рассказала о желании получить путёвку на Олимпиаду в Токио, выиграв чемпионат мира.

«Трефилов — легенда гандбола, он выиграл всё, что только можно выиграть»

— Насколько неожиданным для вас было известие о том, что Евгений Трефилов решил покинуть пост главного тренера сборной?

— Я пропустила летний сбор, но общалась с девочками, которые вызывались на него, и они рассказывали, что Евгений Васильевич проводил тренировки в обычном режиме. Хотя он и раньше никогда не показывал, что у него что-то болит, всегда держал себя в руках как мог. Я считаю Евгения Трефилова великим тренером, мы с ним действительно многое прошли и много чего выиграли. Поэтому новость о его уходе из сборной была достаточно тяжёлой. Не раз говорила в интервью, что не могла себе представить, что могу поехать на следующие Олимпийские игры с каким-то другим тренером.

— Как известно, полгода назад Трефилов перенёс операцию на сердце и, видимо, так полностью и не смог восстановиться после этого?

— Конечно, я с пониманием отнеслась к решению Евгения Васильевича оставить сборную и обязательно позвоню ему, чтобы пожелать крепкого здоровья. На мой взгляд, когда из сборной уходят такие великие тренеры, плачет вся страна. Потому что Евгений Трефилов — это легенда гандбола, он выиграл всё, что только можно выиграть в нашем виде спорта. Думаю, для всех, кто любит гандбол, новость о его уходе из сборной оставила тяжёлый осадок.

— Для вас, наверное, особенно, потому что вы с Трефиловым — земляки, родом из Краснодарского края, и давно знали друг друга?

— Действительно, я играла у Евгения Васильевича и в сборной, и в клубе на протяжении порядка десяти лет. Может быть, поначалу у нас отношения немножко не ладились, он меня даже воспитывал (улыбается). Но в дальнейшем всё стало хорошо, и я очень люблю, ценю и уважаю Евгения Васильевича — и как человека, и как тренера, с которым достигла такой вершины, как победа на Олимпийских играх. Для спортсмена это самая высшая награда. И когда ты вместе с тренером достигаешь такой цели, то напрочь забываешь, что когда-то между вами были какие-то плохие моменты.

Евгений Трефилов Константин Чалабов/РИА Новости

— Евгений Трефилов, уйдя из сборной, не покинул гандбол — теперь ему предложено занять пост вице-президента Федерации гандбола России...

— Безусловно, здорово, что он остался в федерации, и то, что он продолжит работу в клубе — в краснодарской «Кубани». Евгений Васильевич будет продолжать вносить свою лепту и в тренировочный процесс, и в успехи сборной, и помогать нашему чемпионату страны быть лучше ярче.

«Мечтаем, чтобы в Токио всё получилось так же, как в Рио»

— Уже известно, что новым главным тренером женской сборной России назначен Амброс Мартин. Насколько тяжело этому специалисту будет работать с национальной командой после такого харизматичного тренера, как Трефилов?

— Амброс Мартин — тренер клуба, за который я сейчас выступаю («Ростов-Дон». — News.ru), и это тоже специалист с огромным опытом. На клубном уровне он многократно выигрывал Лигу чемпионов и наверняка привнесёт много новшеств в нашу сборную. Мартин в своей работе, как и Евгений Трефилов, большое значение придаёт физической подготовке подопечных, и я думаю, что в этом плане никаких проблем не будет. На мой взгляд, «Ростов-Дон» сейчас — самая сильная команда в стране по физическим данным и возможностям, мы очень много работаем в этом направлении. А в плане тактики, конечно же, у Мартина есть своё видение, свои наработки, которые будут применены в сборной.

— То есть игрокам вашего клуба будет проще проявить себя в сборной?

— Конечно, тем более что на данный момент «Ростов-Дон» в национальной команде представляют восемь–девять гандболисток, а в дальнейшем их может быть и больше. Думаю, по сравнению с чемпионатом Европы, где мы стали серебряными призёрами, кардинальных изменений в кадровом составе сборной не произойдёт. Фактически тогда «основа» сборной, за исключением Даши Дмитриевой, полностью состояла из игроков ростовского клуба. Может быть, небольшие коррективы будут, но самый лучший вариант на данный момент для сборной — это приход на пост её главного тренера другого великого и легендарного специалиста Амброса Мартина.

— Буквально накануне женская волейбольная сборная России первой среди наших команд в игровых видах спорта завоевала путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио...

— (Перебивая) Да-да, я уже поздравляла девчонок с этим успехом!

— Прекрасно! Но нашей гандбольной сборной ещё только предстоит добиться возможности сыграть на олимпийском турнире. В частности, чемпионат мира у вас будет только зимой. Но уже сейчас чувствуете эмоциональный подъём, желание как можно быстрее повторить успех волейболисток?

— Желание есть только одно — выиграть чемпионат мира и пробиться на Игры в Токио безо всяких отборов (смеётся). Но даже если нам не удастся избежать участия в последующих квалификационных турнирах, ничего страшного — мы подобное уже проходили. Уверена, всё будет нормально. Все мы думаем и мечтаем только о том, чтобы в Токио у нас всё получилось точно так же, как было в 2016-м в Рио.