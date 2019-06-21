Чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпиады-2014 российская саночница Татьяна Иванова в эксклюзивном интервью корреспонденту News.ru рассказала о ходе своего восстановления после операции на ноге, а также о микроклимате в команде.

— Подведите итоги прошедшего сезона. Что получилось, а что нет?

— Очень рада, что мы смогли стать чемпионами мира в эстафете. Для нас это было неожиданно. Хотелось лучше выступить на Кубке мира в Сочи, но чемпионат мира забрал у меня все силы. В целом же неплохой год выдался. Рассчитывала побороться за третье место в общем зачёте мирового рейтинга, но не вышло. Ничего, будем работать дальше.

— Со стороны показалось, что вам не хватило стабильности в личных стартах. Так ли это?

— Мы тестировали новые сани, поэтому где-то результаты могли быть чуть ниже возможного. Но бывают трассы, где у меня всегда складывается не очень. Как, например, в американском Лейк-Плэсиде. Я там была шестой. Не идёт у меня там — и всё! Хотя соглашусь, что стабильности и спокойствия в каких-то эпизодах не хватало. Но прошлый сезон надо уже отпускать и готовиться к новым стартам.

Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

— У вас в конце спортивного года ещё была операция. Это старая болячка «вылезла» или что-то новое появилось?

— У меня проблемы со здоровьем появились ещё перед сезоном. Скорее всего, это что-то старое обострилось, а выявилось только сейчас. Решила перед началом сезона не делать операцию, чтобы не терять полгода, рассчитывала как раз в период новогодних праздников или накануне лечь в клинику. Немного не вышло сделать так, как планировалось. Поэтому после совещания с тренерским и медицинским штабами решили оперироваться уже после сезона. Спасибо Федерации санного спорта, которая оплатила всё.

— Почему именно в Австрии прошла операция?

— Так мы с врачами решили после чемпионата мира. Тем более что у того же доктора мы как раз консультировались по поводу необходимости хирургического вмешательства. Он разложил всё по полочкам, после чего все лишние вопросы отпали.

— Как сейчас ваше самочувствие? Работаете ли уже в полную силу?

— Потихонечку всё возвращается на свои места, но восстановление пока продолжается. Я уже многие упражнения могу делать, но, к примеру, со штангой пока не занимаюсь.

— Можно ли сказать, что проблемы со здоровьем испортили весь отпуск? Хотелось, наверное, отдохнуть на море, а приходится заниматься ногой?

— Да, я два месяца занимаюсь восстановлением. Сначала был первый период, после чего получилось несколько дней перевести дух и началась вторая часть реабилитации. Отдохнуть всегда успею, тут главное — поправить здоровье. Это очень важно перед домашним чемпионатом мира и предстоящей в ближайшем будущем Олимпиаде в Пекине.

— Какие планы на ближайшее время?

— Пока я тренируюсь дома, а в июле присоединюсь к сборной на сборе в подмосковном Парамоново, где будем уже на льду заниматься. В августе и сентябре у нас «ролики».

— Не могу не спросить про конфликт внутри команды между спортсменами и тренером Альбертом Демченко, так как это всё в итоге просочилось в прессу, а не осталось в коллективе. Сейчас никаких проблем нет?

Xu Jiajun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Мне кажется, что у нас всё поменялось в лучшую сторону, стала благоприятнее атмосфера в команде, все стали более дружными. Практически нет конфликтов и каких-то недопониманий. Понятно, что недовольные люди всегда были и есть. Кому-то нравится одно, а кому-то — другое.

— Неприятно было всё это читать в прессе? Это же внутреннее ваше дело, но оно вышло на публичный простор, начало греметь на всю страну.

— Это стало уже последней инстанцией. Раньше ты пытался говорить, тебя слышали, но никаких действий не собирались предпринимать. Мы поступили с командой так — обнажили нашу проблему. Но были и те, кто ничего не хотел менять, им просто было всё равно, их устраивало положение дел.

— Чем в итоге это закончилось? Большой беседой между руководством, тренерским штабом и спортсменами?

— Спортсменов никто не собирал, даже ведущих представителей. Я ожидала, что двоих–троих из команды всё же пригласят на разговор, чтобы все проблемы обсудили. Но этого не было. У нас сначала был тренерский коллегиальный штаб, а сейчас наставником команды является Сергей Чудинов.

— Это пошло на пользу сборной?

— Думаю, что да, если отталкиваться от результатов прошлого сезона. Очень хорошо мы выступили в прошлом году, так что однозначно перемены были к лучшему.