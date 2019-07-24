Возвращение сложилось постепенно, достаточно комфортно, наверное, потому, что я этого очень сильно хотела. Передо мной пример Наташи Ищенко, я часто с ней советовалась. Когда я ездила помощником тренера, я смотрела другими глазами. Сравнивая нас и Китай, я не переживала, потому что мы на десять голов выше. Но когда я вернулась в качестве спортсмена, страх возобновился, думаешь: «Боже, что они там сделают», — приводит слова спортсменки корреспондент News.ru.