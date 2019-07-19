https://static.news.ru/photo/94bb9ff0-aae3-11e9-b94f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Giorgio Scala, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Спортсменки сборной России по синхронному плаванию стали обладательницами золотых медалей в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).

Россиянки получили 98,0000 балла за программу «Половецкие пляски».

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко рассказала об ожиданиях на чемпионате мира по водным видам спорта, писал News.ru.