Спортсменки сборной России по синхронному плаванию стали обладательницами золотых медалей в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Россиянки получили 98,0000 балла за программу «Половецкие пляски».
Чемпионат мира завершится 28 июля.
Заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко рассказала об ожиданиях на чемпионате мира по водным видам спорта, писал News.ru.