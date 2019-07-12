Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко выиграла квалификацию технической программы солисток на чемпионате мира по водным видам спорта, который стартовал в южнокорейском Кваджу.
Россиянка выступала с программой «Лара Крофт» и набрала 94,1126 балла. Она опередила испанку Ону Карбонель (91,8259) и японку Юкико Инуи (91,7284).
Финал в этом виде программы состоится 13 июля.
Российский спортсмен по прыжкам в воду Сергей Назин не смог выйти в финал чемпионата мира по водным видам спорта, писал News.ru.