Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Российский спортсмен по прыжкам в воду Сергей Назин не смог выйти в финал чемпионата мира по водным видам спорта, который стартовал в Кванджу (Южная Корея).

В пятницу в квалификации по прыжкам в воду с метрового трамплина россиянин показал результат 303,45 балла, заняв 29-е место. Первым оказался представитель Китая Ван Цзунъюань, который набрал 429,40 балла, в...