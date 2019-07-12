https://static.news.ru/photo/d36313ea-a47c-11e9-85d5-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Назин Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Российский спортсмен по прыжкам в воду Сергей Назин не смог выйти в финал чемпионата мира по водным видам спорта, который стартовал в Кванджу (Южная Корея).

В пятницу в квалификации по прыжкам в воду с метрового трамплина россиянин показал результат 303,45 балла, заняв 29-е место. Первым оказался представитель Китая Ван Цзунъюань, который набрал 429,40 балла, в финал прошли 12 спортсменов.

Финал мужской программы пройдёт 14 июля.

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