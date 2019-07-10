https://static.news.ru/photo/1214867e-a2f6-11e9-a5ce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: JB Autissier/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексей Власенко сообщил, что организация выдвинула Казань на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта-2022.

Казань является одним из кандидатов в борьбе за проведение чемпионата Европы по водным видам спорта-2022. LEN выступила с такой инициативой по отношению к Казани, — приводит слова Власенко « РИА Новости ».

Чемпионат Европы по водным вида спорта проводится с 1926 года и включает в себя синхронное плавание, прыжки в воду и соревнования по плаванию. В 2020 году турнир пройдет в Будапеште (Венгрия).

В 2015 году в Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Россия впервые в истории может принять чемпионат Европы по водным видам спорта.

ISU не засчитал фигуристке лучший результат сезона, писал News.ru.