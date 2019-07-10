Член бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексей Власенко сообщил, что организация выдвинула Казань на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта-2022.
Казань является одним из кандидатов в борьбе за проведение чемпионата Европы по водным видам спорта-2022. LEN выступила с такой инициативой по отношению к Казани, — приводит слова Власенко «РИА Новости».
Чемпионат Европы по водным вида спорта проводится с 1926 года и включает в себя синхронное плавание, прыжки в воду и соревнования по плаванию. В 2020 году турнир пройдет в Будапеште (Венгрия).
В 2015 году в Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Россия впервые в истории может принять чемпионат Европы по водным видам спорта.
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