Бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе.
В начале 2019 года в прокуратуру России поступила жалоба на сомнительные контракты «Центра спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП) с фирмами, которые организовывали закупку билетов на транспорт для российских спортсменов. Федеральная антимонопольная служба (
В данный момент Кравцов — директор ЦСП.
Союз биатлонистов России (СБР) был переведён во временные члены Международного союза биатлонистов (IBU) в декабре 2017 года из-за многочисленных допинговых скандалов, выявленных в докладе профессора Ричарда Макларена.
Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию двух российских атлетов — Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Оба получили по четыре года за нарушение антидопинговых правил, писал News.ru.