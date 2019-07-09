https://static.news.ru/photo/ad462210-a229-11e9-959e-fa163e074e61_1024.jpg Александр Кравцов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе.

В начале 2019 года в прокуратуру России поступила жалоба на сомнительные контракты «Центра спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП) с фирмами, которые организовывали закупку билетов на транспорт для российских спортсменов. Федеральная антимонопольная служба ( ФАС ) России в ходе проверки выявила нарушения в деятельности ЦСП: организация заключила контракт на 200 млн рублей с компанией «Виза конкорд трэвел», при этом соглашение было подписано с единственным поставщиком услуг в обход конкурсных процедур.

В данный момент Кравцов — директор ЦСП.

Союз биатлонистов России (СБР) был переведён во временные члены Международного союза биатлонистов (IBU) в декабре 2017 года из-за многочисленных допинговых скандалов, выявленных в докладе профессора Ричарда Макларена.

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию двух российских атлетов — Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Оба получили по четыре года за нарушение антидопинговых правил, писал News.ru.