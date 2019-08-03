Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в эксклюзивном интервью News.ru подвёл итоги матча Россия — Иордания (111:71), который прошёл на международном турнире в Москве.

— Какие у вас эмоции остались от встречи? Понятно, что уровень соперника с нашим сравнивать тяжело.

— Остались очень приятные впечатления от игры, потому что ребята показали правильный настрой. Сборная только начала свою подготовку к чемпионату мира, состояние команды пока далеко от идеального. Очень приятно, что почти все приехали в расположение в неплохой форме, не нужно её набирать заново. Очень понравилась отдача парней на паркете, не было никаких выкрутасов. Это всё здорово.

— Согласитесь, что на турнире в Москве результат не столь важен, так как надо сыграться и наработать связи?

— Результат не так важен, но мы ведь играем у себя дома (улыбается). Своему болельщику ты хочешь показать всегда самое лучшее. Не нужно смотреть на уровень Иордании и Ирана, ясно, что эти сборные не входят в элиту мирового баскетбола. Но эти команды — на чемпионате мира, и с кем-то похожим мы обязательно встретимся на турнире. Надо понимать то, какой баскетбол от них ждать, что они на паркете могут предложить. Да, сейчас был удачный вечер, когда у сборной России всё получалось. Но вспомните первые восемь минут игры, когда Иордания исправно набирала очки и вела в счёте. Это то, что может произойти в более серьёзных встречах. Хорошо, что мы с этим встретились сейчас, это поможет в будущем избежать подобных проблем.

— Отсутствие Мозгова в сборной — это серьёзная потеря? Он ведь очень много времени пропустил из-за травмы.

— Для нас отсутствие Мозгова и Димы Хвостова, который восстанавливается после повреждения крестообразных связок колена, — это большие потери. Хвостов ведь является основным разыгрывающим национальной команды. Пока нет в команде Лёши Шведа, Димы Кулагина. Всё это потери, но я отмечу, что сейчас сборная России имеет хорошую глубину состава. У нас достаточно опытных ребят, которые имеют много международного опыта. Но надо соблюдать баланс в составе. Мозгов пропустил достаточное количество времени, сейчас он просто не готов помогать команде, здоровье должно быть важнее — надо восстановиться. Понятно, что мы всегда рады видеть его в национальной команде, но уже не в этом сезоне.

Андрей Кириленко Dmitry Golubovich/Global Look Press

— Игра с Иорданией — это был звёздный момент Фридзона. У Виталия всё получалось, и почти все броски достигали цели.

— Он провёл удачную встречу. Виталий — наш старожил, один из лидеров и капитан команды. Я бы не стал делать акцент на том, что он один феерил во встрече. Много ребят выделялись на паркете этим вечером: Воронцевич был заметен, Боломбой набрал много очков и был полезен в отборах. Мне ещё запомнился молодой Саша Платунов, который дебютировал в национальной команде. Пусть он набрал не так много очков, но он молодой парень, у него всё впереди. Видно, что ему надо набрать немного опыта, «обжиться», чтобы раскрыться полностью. Гриша Мотовилов «наколотил» аж 10 очков — очень неплохо для дебюта.

— Согласитесь, что все три дебютанта сборной — Мотовилов, Сопин и Платунов — не выпадали из общей обоймы и не портили картины?

— Да. Но я стараюсь не очаровываться этими результатами, так как уровень соперника не столь высок, как у ведущих сборных. Плюс мы, повторюсь, только начали свою подготовку к мировому первенству, связи игровые пока слабоваты. Дебютанты сборной пока не совсем понимают тактику командную. Опытные ребята быстро находят друг друга на паркете, так как они много лет выступают бок о бок, а вот молодым приходится несколько сложнее. Продолжаем работать.

— В конце матча вся скамейка запасных поддерживала молодых ребят, которым доверили место на паркете, — это говорит о том, что у нас хорошая атмосфера в команде?

— Конечно. Не нужно забывать о том, что через пару лет нам придётся обновлять состав сборной России — у нас очень много опытных игроков. Для ряда из них потенциальная токийская Олимпиада (сборной ещё нужно отобраться на неё. — Прим.ред) станет последним турниром в цветах национальной команды. Для нас очень важно, чтобы следующее поколение попало в сборную уже готовым, впитало виденье игры. Как раз опытные ребята могут всё передать им.