В отличие от Российской футбольной премьер-лиги баскетбольная Евролига решилась на расширение: с сезона-2019/20 в регулярном чемпионате будут играть не 16, а 18 клубов. Повезло и нам: к завсегдатаям турнира ЦСКА и «Химкам» теперь — впервые в истории — добавился петербургский «Зенит». News.ru рассказывает, на какие перемены идут подмосковный и питерский клубы, чтобы составить реальную конкуренцию «армейцам» и не ударить в грязь лицом в Евролиге.

Баскетболист и человек с большой буквы

Но сначала отметим, что в предстоящем сезоне состав Евролиги изменится не только количественно. Три клуба — испанская «Гран-Канария», турецкая «Дарюшшафака» и черногорская «Будучност» — покинули ряды участников турнира, а вместо них включены вернувшиеся в элиту континентального баскетбола после годичного отсутствия испанская «Валенсия» и сербская «Црвена Звезда», а также немецкая «Альба», французский «Виллербанн» и, как уже сказано, петербургский «Зенит», получивший от организаторов wild card.

При этом только клуб с берегов Невы станет стопроцентным дебютантом Евролиги — поскольку и «Альба», и «Виллербанн» в своё время были участниками этого турнира.

Пока не будем заострять внимание на ЦСКА, который за последние четыре сезона дважды стал лучшим клубом Европы (в 2016 и 2019 годах) — наставник «армейцев» Димитрис Итудис, признанный лучшим тренером Евролиги минувшего сезона, вне всякого сомнения, прекрасно знает, как максимально безболезненно провести неизбежную перестройку состава в межсезонье.

Димитрис Итудис Сергей Лантюхов/News.ru

А вот «Химки» и «Зенит» нынешним летом устроили настоящую «революцию наперегонки», обновив свои заявочные листы более чем наполовину. Причём, что любопытно, несколько переходов случились именно между этими клубами. С берегов Невы в Подмосковье отправились лидер «Зенита» Сергей Карасёв, форвард Евгений Валиев и центровой Андрей Десятников, в обратном направлении переместился нападающий Андрей Зубков.

Слежу за Карасёвым давно — это один из самых больших талантов в российском баскетболе. Имеет опыт игры в НБА и Еврокубке (втором по значимости клубном турнире континента. — Прим. News.ru). У Сергея большой потенциал, хороший бросок, проход, но я ценю в нём понимание игры. Он не играет на себя, а всегда принимает рациональные решения. Думаю, Сергею надо немного прибавить в «физике». Но в целом Карасёв — это баскетболист и человек с большой буквы, — приводит слова главного тренера Римаса Куртинайтиса официальный сайт «жёлто-синих».

Для меня большая честь представлять БК «Химки» — клуб с очень большим именем, опытом и амбициями. Третий год подряд команда завоёвывает путёвку в Евролигу, где я очень хочу сыграть. Никаких сомнений при решении о переезде в Подмосковье не было, и моя семья поддержала мой выбор, — сказал Карасёв в интервью пресс-службе «Химок».

Питер: возвращение Понкрашова и новый призыв легионеров

Кроме того, если говорить о российских игроках, из краснодарского «Локомотива-Кубани» в Питер перебрался разыгрывающий защитник Дмитрий Хвостов. А буквально на днях «Зениту» удалось вернуть в родной город универсала Антона Понкрашова, способного сыграть на позициях плеймейкера и атакующего защитника, а также лёгкого форварда. Понкрашов несколько последних сезонов провёл в казанском УНИКСе, а со сборной России побеждал на чемпионате Европы 2007 года и завоёвывал «бронзу» на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

Антон — местный, питерский, игрок опытный и универсальный, с характером. Для успешного выступления сразу в двух лигах нам необходимо иметь достойный состав из российских баскетболистов. Поэтому всё закономерно: Понкрашов — в «Зените», — цитирует генерального директора питерского клуба Александра Церковного официальный сайт «сине-бело-голубых».

Антон Понкрашов Dmitry Golubovich/Global Look Press

Но самые серьёзные изменения коснулись групп легионеров в обоих клубах. Петербуржцы расстались сразу с семью иностранными игроками — защитниками Филипом Скраббом, Коди Миллером-Макинтайром, Шоном Армандом, Галем Мекелем, центровым Джаленом Рейнольдсом, форвардами Марко Симоновичем, Джерродом Ютоффом — и на данный момент подписали контракты с шестью новичками из-за рубежа.

Игроками «Зенита» стали центровой Колтон Айверсон (у 30-летнего американца есть опыт выступлений в Евролиге за испанскую «Басконию», турецкую «Каршияку» и израильский «Маккаби», а прошлый сезон он провёл в испанском «Тенерифе»), польский форвард Матеуш Понитка (перешёл из краснодарского «Локомотива-Кубани»), защитники Остин Холлинз (сын чемпиона НБА и известного тренера Лайонела Холлинза прошлый сезон провёл в клубе немецкой бундеслиги «Раста») и француз Эндрю Альбиси (последние три сезона отыграл за «МораБанк Андорру»), американский форвард с литовскими корнями Тим Абромайтис (29-летний баскетболист в прошлом сезоне был одноклубником Айверсона по «Тенерифе») и 33-летний американский разыгрывающий из сербского «Партизана» Алекс Ренфро.

Мы давно наблюдали за Холлинзом и не удивлены, что он попал не только в сферу наших интересов, но и других клубов Евролиги. Понимаем риски, связанные с тем, что Остин не имеет опыта выступлений в ведущих европейских чемпионатах, но своей игрой он доказал, что ему пора уверенно выходить на новый уровень, — считает гендиректор «Зенита» Александр Церковный, слова которого приводит официальный сайт питерского клуба.

Я очень воодушевлён переходом в «Зенит». У нас будет немало сложностей, потому что предстоит выступать в Единой лиге ВТБ и Евролиге, но я верю, что вместе с тренерами и партнёрами по команде мы можем многое, — заявил пресс-службе «сине-бело-голубых» Тим Абромайтис.

Из прошлогоднего состава сохранили свои позиции в «Зените» капитан команды, защитник Евгений Воронов, форварды Вадим Панин и Владислав Трушкин, а также центровой Антон Пушков.

Владислав Трушкин(слева) Сергей Лантюхов/News.ru

Очевидно, что тренерскому штабу петербуржцев во главе с Джоаном Плазой придётся проделать огромную работу до старта сезона, чтобы фактически заново построить команду «под Евролигу».

Радикальных движений по бюджету ждать не стоит, но есть понимание, что участие в Евролиге потребует корректировок. Это касается не только состава. Безусловно, бюджет клуба будет увеличен. Сложно назвать конкретные цифры, но однозначно это будет не бюджет ЦСКА и «Химок». Мы не комплектуем состав под Евролигу — у нас плановое комплектование, подписанные баскетболисты давно входили в круг наших интересов, — подчеркнул гендиректор «Зенита» Александр Церковный в интервью Sports.ru .

«Химки»: Швед остаётся, Йович вместо Марковича...

Наставнику «Химок» Римасу Куртинайтису, который, как и Плаза, возглавил российский клуб прямо по ходу прошлого сезона, а совсем недавно продлил контракт до 2021 года, возможно, будет чуть легче. Во-первых, литовский специалист ранее на протяжении долгого времени уже работал с подмосковной командой — с 2011 по 2016 год. Во-вторых, состав «жёлто-синих» претерпел всё же не так много изменений, если сравнивать с «Зенитом».

Наряду со своей главной звездой — Алексеем Шведом — химчанам удалось сохранить в своих рядах россиян Вячеслава Зайцева, Егора Вяльцева, Петра Губанова, капитана команды Сергея Моню, а также качественных легионеров — американского «большого» Энтони Гилла и латвийского снайпера Яниса Тимму.

Из потерь нынешнего межсезонья действительно серьёзными следует признать расставание с сербским защитником Стефаном Марковичем, его американским коллегой Чарльзом Дженкинсом, центровыми Джорданом Мики (ещё один американец теперь будет выступать за мадридский «Реал») и Малкольмом Томасом. У всех истекли сроки контрактов. Остальные заокеанские игроки — Тони Крокер, Кейси Прэтер, Эндрю Харрисон — провели в команде слишком мало времени, чтобы по-настоящему принести пользу и запомниться местным болельщикам.

Похоже, в «Химках» взвешенно подходят к подписанию каждого нового легионера, ведь на данный момент лишь три новичка-иностранца пополнили команду нынешним летом. Это латвийский защитник Дайрис Бертанс (29-летний баскетболист с 2017 года играл за «Милан», а концовку прошлого сезона провёл в клубе НБА «Нью-Орлеан Пеликанс»), 28-летний американский центровой Девин Букер (последние три сезона отыграл за «Баварию») и 28-летний сербский плеймейкер Стефан Йович (также выступал в бундеслиге за «Баварию», а в сезоне-2015/16, будучи игроком «Црвены Звезды», установил рекорд Евролиги по количестве результативных передач в одном матче — 19).

Дайрис Бертанс khimkibasket/vk.com

Йович имеет опыт игры в Евролиге, отлично выглядел что в «Црвене Звезде», что в «Баварии». Это защитник с высоким ростом (198 см), как мне нравится. Хорошо действует при пик-н-ролле, идёт в проход и обладает отличным броском. Очень надёжен в защите. Стефан не имеет слабых мест, он один из лучших разыгрывающих Европы, — считает Римас Куртинайтис, слова которого приводит официальный сайт подмосковного клуба.

...И Мозгов в придачу?

Известный баскетбольный специалист и телекомментатор Владимир Гомельский недавно в интервью News.ru отметил, что селекционная служба «Химок» в последние годы себя полностью дискредитировала, однако нынешние приобретения, вполне возможно, помогут изменить картину.

Кстати, не исключено, что ещё одним новобранцем «жёлто-синих» станет центровой Тимофей Мозгов. 32-летний россиянин полностью пропустил предыдущий сезон в НБА, не сыграв ни одного матча за «Орландо Мэджик», а теперь может вернуться в «Химки», за которые он выступал с 2006 по 2010 год.

Напомним, в 2016 году Мозгов стал чемпионом НБА, играя за «Кливленд Кавальерс».

Наши клубы будут готовы подписать с Мозговым контракт, если он успешно пройдёт углублённое медицинское обследование. Балласт, причём достаточно дорогой, никто брать не готов, — отметил Владимир Гомельский в интервью News.ru.

Я ценю доверие, оказанное мне руководством клуба. В «Химках» мы всегда ставим перед собой только самые высокие задачи. А вызовов и челленджей я никогда не страшился — и мы уже начали работать и готовиться к новому сезону, — сказал главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис в интервью официальному сайту клуба после подписания нового двухлетнего контракта.

Пока клубы только начинают подготовку к новому сезону, Евролига опубликовала календарь регулярного чемпионата-2019/20. В первом туре 3 октября «Химки» на своей площадке (это снова будет «Арена Мытищи») примут «Маккаби» из Тель-Авива, а 4 октября ЦСКА сыграет на выезде с «Валенсией», а «Зенит» — в Берлине с «Альбой».