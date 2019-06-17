https://static.news.ru/photo/1e262b0a-910f-11e9-a42b-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шубенков Фото: Gladys Chai von der Laage/Global Look Press

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу легкоатлета Сергея Шубенкова в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги, прошедшем в Рабате.

Сергей Шубенков — невероятный спортсмен, просто Царь! — написал Губерниев на странице в Instagram.

Шубенков является чемпионом мира 2015 года, трёхкратным чемпионом Европы, рекордсменом России на дистанции 110 метров с барьерами.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) назвала состав российской команды на Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, писал News.ru.