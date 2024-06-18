Турэксперт назвала минусы системы «все включено» Турэксперт Сапронова: не все напитки и продукты входят в пакет «все включено»

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У системы «все включено» есть свои минусы, рассказала в беседе с Lenta.ru эксперт по туризму Татьяна Сапронова. По ее словам, в отеле могут не предупредить, что не все напитки и продукты входят в этот пакет услуг.

Если вы рассчитываете исключительно на качественный алкоголь в отпуске, то переплачивать за «все включено» просто не имеет смысла, — отметила эксперт.

Сапронова объяснила, что алкоголь премиум-класса, деликатесы и элитные коктейли иногда можно приобрести только за дополнительные деньги. Также меню может быть ограниченным из-за стремления гостиниц сэкономить.

Постоянный доступ к алкоголю и еде может плохо сказаться на здоровье и испортить отдых, добавила специалист. Кроме того, система «все включено» подразумевает то, что туристы не будут покидать территорию отеля, поэтому такой вариант не подходит тем, кто хочет прочувствовать всю атмосферу другой страны.

Если вы ищете истинного опыта путешествия и хотите почувствовать душу страны, в которую приехали, то «все включено» не для вас. Выбирайте независимый отдых, прогуляйтесь по местным улочкам, загляните в небольшие кафе, пообщайтесь с местными жителями, и вы откроете для себя истинную красоту страны, — заключила Сапронова.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что из заграничных направлений можно относительно дешево отдохнуть в июле в Египте. По ее словам, цены там дешевле, чем в Турции.