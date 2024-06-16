Названы самые дешевые направления для отдыха в июле Турэскперт Ансталь назвала Египет самым дешевым направлением для отдыха в июле

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Из заграничных направлений можно относительно дешево отдохнуть в июле в Египте, заявила руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru. По ее словам, цены там дешевле, чем в Турции.

Также можно рассмотреть Кубу и Венесуэлу. Кроме того, можно посетить Арабские Эмираты. Там тоже можно будет найти хорошие варианты, однако при планировании поездки стоит учитывать погодные условия, так как в ОАЭ летом очень жарко, — сказала эксперт.

По словам блогера, в Сочи, несмотря на популярность курорта, тоже можно найти достаточно недорогое жилье. Также в список можно включить Анапу и Калининград. Из Калининграда можно очень быстро добраться на машине или электричке до Светлогорска или Зеленоградска и поплавать в море, сказала она. Из экскурсионных туров Ансталь посоветовала отправиться на Алтай.

Ранее сообщалось, что с 1 июля загранпаспорт нового образца в России станет дороже на тысячу рублей. Соответствующее решение принято еще в 2023 году. Госпошлина за оформление документа составит шесть тысяч рублей для взрослых россиян.

Госдума в ноябре прошлого года приняла закон об индексации госпошлины за оформление загранпаспорта нового образца и ряда других документов на 20%. Пошлину планировали повысить с 1 января, но законопроект принимался в конце года, поэтому дату вступления нормы в силу было решено перенести на 1 июля 2024 года.