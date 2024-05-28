Россиянам назвали безвизовые страны для идеального отпуска Турагент Сапронова: без визы можно отправиться на отдых в Турцию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Странами для идеального отпуска, куда можно отправиться из России без визы, являются Турция, Египет, ОАЭ, Абхазия и Таиланд, рассказала NEWS.ru эксперт по туризму Татьяна Сапронова. Она отметила, что в Турции много живописных пляжей. Кроме того, по ее словам, такой отдых понравится любителям истории.

В Турции много живописных пляжей на побережьях Средиземного, Эгейского и Черного морей. Любителям истории запомнятся руины Эфеса, шумный Гранд-базар в Стамбуле. Турция также известна своей кухней, — пояснила турагент.

Как отметила Сапронова, в Египте следует посетить пирамиды и Луксор, а также пляжи Шарм-эль-Шейха. При выборе для летнего отдыха ОАЭ она рекомендовала посетить Дубай и посмотреть на небоскребы Бурдж-Халифа и Бурдж-эль-Араб. Также стоит побывать на традиционных рынках, добавила эксперт. Абхазия тем временем запомнится нетронутой природой, сталактитовыми пещерами и пляжами Черного моря.

Таиланд — это рай для любителей пляжного отдыха и яркой культуры. От белых песков Пхукета до оживленных улиц Бангкока. Этот райский уголок предлагает широкий спектр впечатлений. Побалуйте себя массажем в традиционном спа-салоне, посетите древние храмы и отведайте изыски тайской кухни, — добавила эксперт.

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