Россиянам назвали лучшие часы для посещения пляжа без скопления людей Турэксперт Ансталь назвала раннее утро лучшим временем для посещения пляжа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучше всего посещать пляж в будние дни ранним утром, чтобы там не было много людей, заявила в беседе с NEWS.ru руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, не рекомендуется выбирать обеденные часы, поскольку можно обгореть или получить солнечный удар.

Конечно, лучше всего посещать пляж в будние дни. Время для посещения пляжа, чтобы там не было много народу, конечно, лучше выбирать утреннее, до 11 часов. Потому что многие туристы спят, значит, пляжи пустые в это время. Также многие уходят на обеденное время, но в это время мы не рекомендуем посещать пляж, так как очень палящее солнце, можно сильно обгореть или получить солнечный удар, но вы также можете лечь под зонтик, — посоветовала Ансталь.

Турэксперт подчеркнула, что для купания можно выбрать время около семи-восьми часов вечера, тогда не будет толпы. Она также порекомендовала не отдавать предпочтение центральным пляжам, поскольку их всегда посещает много людей. По ее словам, на многих курортах есть закрытые, камерные и небольшие пляжи.

Ранее Ансталь рассказала, что остров Бали притягивает туристов со всего мира своим разнообразием пляжей. Тревел-блогер посоветовала отдыхать в таких местах, как Улувату и Джимбаран, поскольку там более спокойная вода. Кроме того, по ее словам, интересным для туристов будет пляж Чунгу с черным песком.