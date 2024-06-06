Родителям рассказали, как подготовить ребенка к лагерю Психолог Рыжик: ребенку стоит объяснить, что его ждет в лагере

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ребенку перед отправлением в летний лагерь стоит рассказать, что может ждать его в новой среде, заявила в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог Валерия Рыжик. Она подчеркнула, что многие дети сложно переживают разлуку с родителями. По ее словам, чтобы развеять опасения, необходимо заверить ребенка в том, что он в любой момент может связаться с семьей.

Лучше постараться «продать» ребенку идею лагеря — в позитивном ключе рассказать, как там все будет устроено, как он будет общаться и играть со сверстниками, что там есть взрослые, к которым можно обратиться за помощью. <...> Нужно транслировать ребенку, что он в любой момент сможет получить от родителей поддержку, позвонив им, — заявила психолог.

По словам эксперта, родителям предварительно стоит оценить, сможет ли ребенок поехать в лагерь. Она предложила в первый раз отправить несовершеннолетнего в те места для отдыха, в которых он будет находиться в течение дня, а вечером возвращаться домой. Как подчеркнула психолог, в дальнейшем ребенка можно отвести в лагерь, где он будет жить в течение смены. Рыжик также назвала еще один способ снизить стресс — отправить школьника в лагерь с приятелем, тогда ему будет легче справиться с непривычной обстановкой.

Врач Елена Малышева ранее напомнила о прививках, которые стоит сделать ребенку перед поездкой в лагерь. Она уточнила, что вакцины могут усилить иммунитет и защитить его. Иммунолог Андрей Продеус добавил, что нужно соблюдать весь график вакцинаций и ребенок должен быть привит по возрасту.