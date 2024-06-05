Малышева дала советы родителям, отправляющим детей в летний лагерь Малышева: ребенку необходимо сделать вакцины перед отправкой в летний лагерь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед отправкой ребенка на отдых в детский лагерь ему необходимо сделать вакцины, предупредила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это поможет усилить иммунитет и защитить его.

Вакцинация усиливает иммунитет ребенка. Поэтому, если у ребенка ослабленный иммунитет, ему как никому нужна вакцинация, потому что он создаст иммунитет и усилит его, — отметила Малышева.

Иммунолог Андрей Продеус добавил, что нужно соблюдать весь график вакцинаций, то есть ребенок должен быть привит по возрасту. Однако, продолжил врач, для лагеря есть несколько дополнительных вакцин, которые должны быть сделаны: это от гепатита А и менингита. Также необходима ревакцинация от кори, подчеркнул эксперт.

Кардиолог Герман Гандельман обратил внимание, что нельзя давать ребенку с собой аптечку, поскольку препараты могут быть использованы не по назначению. Однако есть некоторое исключение для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

Если у ребенка есть хроническое заболевание, то однозначно необходимые медикаменты у него должны быть. Однако в этом случае лекарства и инструкцию нужно передавать персоналу летнего лагеря, и они будут нести ответственность за прием препаратов, — пояснил врач.

Также эксперты развеяли миф о необходимости коротко стричь ребенка, чтобы он не заразился вшами. Офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что вши живут у корня волос и на поверхности кожи головы. Поэтому длина волоса не имеет значения.

Ребенок не должен пользоваться чужими средствами гигиены, в частности расческами. И не носил чужие кепки и шапки, и не валялся в чужих постелях, и в свою никого не допускал. Рекомендации обязательно брить ребенка нет, достаточно соблюдения простых правил гигиены, — указала Малышева.

Ранее Андрей Продеус рассказал, как клещи выбирают «жертву». Он объяснил, что насекомые не видят разницы в группе крови перед тем, как укусить человека. Врач отметил, что они видят лишь живое существо, которое можно атаковать.

Чтобы не стать их жертвой, стоит правильно выбирать одежду перед прогулкой и иметь прививку от клещевого энцефалита. Продеус также призвал поставить вакцину от болезни детям перед весенне-летним периодом.