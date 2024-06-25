Названы самые комфортные курорты для летнего отдыха Турэксперт Ансталь назвала Марокко самым комфортным курортом для летнего отдыха

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Самым комфортным зарубежным курортом для летнего отдыха является Марокко, считает тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru турэксперт уточнила, что там держится температура в пределах 20–25 градусов тепла в летний сезон. По ее словам, туда также можно добраться прямым рейсом.

Из зарубежных направлений можно выделить Марокко. В среднем там сохраняется температура в районе 20–25 градусов. Днем может достигать 30 градусов, но из-за ветра нет ощущения духоты. Кроме того, туда можно добраться прямым рейсом, — пояснила Ансталь.

Турэксперт отметила, что летом можно посетить Мурманск — в этот период там комфортная погода. Она также посоветовала обратить внимание на Черногорию или Хорватию. По словам Ансталь, Адриатическое море спасает туристов и местных жителей даже в самую жаркую погоду.

Маврикий расположен в Южном полушарии, и поэтому летом там условно зима для местных. В среднем температура достигает 25–26 градусов тепла. На Тенерифе за счет океана мягкий климат. Днем температура достигает +28 градусов, а вода прогревается до 22–23 градусов тепла, — добавила эксперт.

Ансталь ранее заявила, что лучшей альтернативой отдыху в Абхазии являются Сочи и Алтай. Она добавила, что тем, кто хочет полюбоваться на красивую природу, а не купаться в море, стоит выбирать для отдыха Алтай.