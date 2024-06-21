Россиянам раскрыли лучшую альтернативу Абхазии Турэксперт Ансталь: лучшей альтернативой Абхазии являются Сочи и Алтай

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Лучшей альтернативой отдыху в Абхазии являются Сочи и Алтай, считает тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru турэксперт подчеркнула, что в целом можно рассмотреть весь Краснодарский край, а также Крым. По ее словам, Геленджик и Анапа тоже не уступают Абхазии. Она добавила, что тем, кто хочет полюбоваться на красивую природу, а не купаться в море, стоит выбирать для отдыха Алтай.

Лучшая альтернатива Абхазии — это Сочи. Если вам тем более хочется моря, оно находятся рядом. Можно в целом весь Краснодарский край рассматривать. Также как альтернативу можно рассмотреть ближайший Крым. Геленджик и Анапа также станут прекрасными альтернативами Абхазии. Если вам не принципиально наличие моря, но хочется такую же красивую природу, как в Абхазии, советую посетить Алтай, — пояснила Ансталь.

Тревел-блогер до этого рассказала, что в некоторых туристических странах летом плохая погода, июнь-июль — несезон, и это нужно учитывать. По ее словам, к таким направлениям относятся Индия, Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ и Куба, потому что там очень влажно и часто идут тропические дожди.

Клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров ранее заявил, что возращение из отпуска на работу должно проходить постепенно, чтобы не испытывать сильный стресс. По его словам, эта тактика позволяет не наносить вреда физическому и психологическому состояниям.