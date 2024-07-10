Названо лучшее дедовское средство от комаров Биолог Темников: лучшим средством от комаров является москитная сетка

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Самым эффективным и дедовским средством от комаров являются москитные сетки, заявил в беседе с NEWS.ru замдекана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Андрей Темников. По его словам, также в борьбе с насекомыми помогут ультразвуковые отпугиватели.

Самое эффективное и дедовское средство от комаров — установка москитных сеток на оконные и дверные проемы. Если окна деревянные, можно использовать марлю или другие похожие материалы. Помимо москитных сеток годятся ультразвуковые отпугиватели. Они издают звуки на высоких частотах, неслышимые для человека, но отпугивающие насекомых, — отметил Темников.

Он также посоветовал приобрести фумигаторы. По его словам, некоторые из них убивают комаров, а другие — дезориентируют. Биолог добавил, что также можно распылять эфирные масла. Как отметил Темников, комары не выносят ароматов можжевельника, эвкалипта, лемонграсса, иланг-иланга и лаванды.

Кроме этого, в борьбе с комарами поможет высадка отпугивающих насекомых растений: цинтронеллы, базилика или мяты, добавил специалист. По словам биолога, также можно использовать химические средства.

Можно использовать химические средства, к примеру аэрозоли. Их следует распылять по всему жилищу, соблюдая меры предосторожности — в перчатках, респираторе и защитных очках, в отсутствие детей и домашних питомцев, — заключил Темников.

Ранее врач-дерматовенеролог Жанна Благова заявила, что одежда красного, оранжевого, черного и голубого цвета привлекает комаров, а одежда зеленого, фиолетового, синего и белого цвета позволяет не стать добычей кровососущих насекомых. По ее словам, причина заключается в природном цвете кожи человека, который и так служит сигналом к нападению, поэтому его нужно делать «спокойнее».