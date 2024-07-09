Названы привлекающие комаров цвета одежды Дерматовенеролог Благова: комаров привлекает одежда красного и черного цветов

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Одежда красного, оранжевого, черного и голубого цветов привлекает комаров, а одежда зеленого, фиолетового, синего и белого цветов позволяет не стать добычей кровососущих, рассказала изданию «Доктор Питер» врач-дерматовенеролог Жанна Благова. Причина заключается в природном цвете кожи человека, который и так служит сигналом к нападению, поэтому его нужно делать «спокойнее».

Человеческая кожа излучает для комаров сильный красно-оранжевый сигнал. Так что переодевайтесь в светлую одежду — и вы станете невидимым для комаров. И надевайте ту, что покрывает все части тела, – пояснила врач.

Также, по мнению Благовой, помогут в борьбе с комарами репелленты, в том числе в виде устройств или девайсов, москитные сетки и эфирные масла гвоздики, лимона, лаванды, мяты, эвкалипта и кедра. Во дворе лучше убрать застоявшуюся воду, посадить отпугивающую зелень: базилик, мяту, лаванду, розмарин. Также не следует есть на улице сладкое.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что комаров часто привлекают потеющие люди, а также теплые тела и выделяемый при дыхании углекислый газ. Он добавил, что насекомым легче найти такие объекты для укуса.