Дачникам посоветовали дешевое и эффективное удобрение Депутат Чаплин посоветовал использовать яичную скорлупу в качестве удобрения

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В качестве удобрения дачникам стоит использовать яичную скорлупу, это дешево и эффективно, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, такое удобрение является ценным источником питательных веществ и богато кальцием, который выступает основным строительным материалом для растений, а также способен отпугивать вредителей.

Яичная скорлупа — это ценный и самый дешевый источник питательных веществ, который может быть полезен в качестве удобрения как для комнатных растений, так и для огородов. Яичная скорлупа богата кальцием — основным строительным элементом для растений, — пояснил парламентарий.

Он уточнил, что мелко измельченную яичную скорлупу можно добавить и в почву комнатных растений, чтобы укрепить их стебли, повысить устойчивость к болезням и увеличить цветение. По словам депутата, также скорлупа способна регулировать жесткость почвы, что важно для растений, которым для роста требуется кислотная и щелочная среда.

Ранее Чаплин рассказал, что есть дачные культуры, которые практически не требуют ухода, но дают хороший урожай. По его словам, к таким растениям относятся, например, кабачки: они прекрасно подходят для тех, кто не может постоянно ухаживать за грядками. Также депутат порекомендовал обратить внимание на крыжовник, который не требует частого полива и удобрений.