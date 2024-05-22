Биолог развеяла главный миф о бультерьерах и бульдогах Биолог Татаренко: бойцовое предназначение бульдогов является мифом

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Убеждение, что бультерьеры и бульдоги являются исключительно бойцовыми породами собак, не более чем миф, заявила в беседе с NEWS.ru преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения Марина Татаренко. Эксперт отметила, что если животное с детства тренировать для участия в боях, то его характер, безусловно, изменится.

Не бывает породы, все представители которой априори агрессивны. Даже если это так называемая бойцовая порода. Конечно, если бультерьера, стаффордширского терьера или американского бульдога дрессировать для боев, характер собаки изменится. Она будет агрессивной и опасной для окружающих, — пояснила биолог.

Как уточнила Татаренко, потом исправить поведение собаки практически невозможно. По ее словам, питбули и бульдоги обладают сложным характером, могут постоять за себя и за хозяина, но если правильно их дрессировать, они будут вести себя абсолютно нормально. Биолог добавила, что проблемы с характером собак являются следствием неправильного воспитания.

Если такая собака рвется с поводка и всех готова разорвать, это в большинстве случаев вина владельца, ошибки в дрессировке. Или собака не чувствует во владельце вожака — он не сумел показать ей, кто лидер и хозяин положения. Или она не приучена правильно реагировать на чужих людей, вести себя в общественном месте. Но даже такое поведение собаки не приговор, — заключила специалист.

Ранее Татаренко рассказала, что ездовым породам собак необходимы продолжительные физические нагрузки и длительные прогулки, поэтому их хозяевам придется очень много бегать. В частности, эксперт выделила маламутов и хаски. По ее словам, низкий уровень активности может повлиять даже на психику животных.