Названы породы собак, с которыми придется «очень-очень много бегать» Биолог Татаренко: хаски и маламуты «приучат» хозяев к марафонским пробежкам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ездовым породам собак нужны продолжительные физические нагрузки и длительные прогулки, поэтому их хозяевам придется очень много бегать, заявила мастер производственного обучения факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко для NEWS.ru. В частности, эксперт выделила маламутов и хаски.

Даже строение их шерсти, оно такое, что их нельзя стричь, например, в жару — только вычесывать. Если человек выходит на улицу и просто там стоит где-нибудь, курит, хоть три часа, а собака рядом с ним сидит, это ей не поможет. Если ездовая собака — хаски или маламут — живет в своем доме, в вольере, все равно ей этого недостаточно. Ей нужно бегать, — обратила внимание Татаренко.

Как заметила собеседница издания, мало кто из владельцев таких собак способен обеспечить нужный уровень активности. В итоге это может повлиять даже на психику животных.

Если такая собака не выплескивает свою энергию в физическую активность, она становится агрессивной. И потом появляется куча таких бездомных собак. Их и бросают, и сдают в эти приюты, и усыпляют — потому что не могут с ними справиться, — подчеркнула специалист.

Ездовые или охотничьи собаки в целом не подходят ни для содержания в доме, ни в квартире. Если такого питомца все же решили завести и с ним возникли проблемы — обязательно нужно обратиться к специалисту-дрессировщику, констатировала Татаренко.

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