Юрист объяснил, кому поможет самозапрет на выдачу кредитов Юрист Комсолев: самозапрет на выдачу кредитов защитит россиян от мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение законодательных ограничений для того, чтобы человек не взял кредит, поможет защитить россиян от действий мошенников, рассказал в беседе с «360» правозащитник, судебный юрист Владимир Комсолев. Также, по его словам, принятый Госдумой закон о самозапрете на выдачу кредитов направлен на помощь перекредитованным гражданам.

Факторы, которые толкают людей на получение кредитов, — это вынужденная мера. <...> Самозапрет — это фактор, прямо отражающий отсутствие намерения получения кредита, — пояснил эксперт.

Он отметил, что самозапрет поможет части россиян защититься от того, чтобы от их имени подавали заявки на кредиты. При этом юрист обратил внимание, что гражданин, заинтересованный в получении или неполучении кредита, имеет право отозвать заявление о самозапрете, в том числе и под влиянием мошенников. В этой части государство должно не только контролировать и удерживать людей от перекредитования, но и защищать их от возможных мошеннических действий третьих лиц.

В этой части регулирование необходимо, потому что кто-то получил кредит, деньги перечислились третьим лицам, например, и где потом искать этих людей? — подчеркнул Комсолев.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон о праве заемщика установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа. Услуга направлена на ограничение возможности оформления займов или выполнение денежных операций без ведома клиента. Спикер палаты Вячеслав Володин пояснил, что это решение позволит россиянам дополнительно защитить себя от мошеннических действий. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.