Россияне смогут запретить себе брать кредиты Госдума приняла в окончательном чтении закон о самозапрете на кредиты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума приняла в окончательном чтении закон о праве заемщика установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что это решение позволит россиянам дополнительно защитить себя от мошеннических действий.

Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные, — сказал Володин.

Установить запрет можно будет через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ. Так же легко будет снять самозапрет.

Руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказывал, что при наличии такого запрета банк не сможет выдавать кредиты на имя данного клиента. Если все же деньги выдали, то за последствия будет отвечать финансовая организация, а не клиент.

По словам Аксакова, при оформлении самозапрета нужно будет указать паспортные данные и ИНН. В случае снятия самозапрета кредит получится оформить только через три дня после отзыва.