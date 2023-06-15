В России поставят эксперимент по исламскому банкингу Депутат ГД Аксаков: эксперимент по исламскому банкингу в РФ планируют начать с 1 сентября

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Государственная дума планирует принять закон об исламском банкинге до конца весенней сессии. В этом случае эксперимент по внедрению данной схемы в России начнется уже с 1 сентября текущего года. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, в настоящее время ведомства «почти все согласовали» в документе.

Я рассчитываю, что мы его в весеннюю сессию примем. И где-то с 1 сентября он начнёт действовать, — сказал депутат.

Пилотный проект реализации исламского банкинга был принят Госдумой в первом чтении в 2022 году. Эксперимент будет проводится в течение двух лет в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. В нем примут участие банки, некредитные финансовые организации, потребительские кредитные кооперативы и другие юридические лица, зарегистрированные и ведущие деятельность по партнерскому финансированию в указанных регионах.

По принципам исламского финансирования запрещается взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность по производству табака, алкоголя, оружия, а также торговлю указанными товарами и продуктами.

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин заявил, что легализация исламского банкинга логично продолжает политический и экономический курс России и поможет укрепить связь с восточными странами. Такие финансовые инструменты уже ранее использовались в России, но были слишком дорогими, объяснил он.