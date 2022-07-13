Исламский банкинг назвали логичным продолжением политического курса России Экономист Асмятуллин: исламский банкинг логично продолжает политический курс России

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Легализация исламского банкинга логично продолжает политический и экономический курс России и поможет укрепить связь с восточными странами, сообщил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин. Такие финансовые инструменты уже ранее использовались в России, но были слишком дорогими, объяснил он в разговоре с журналом «Компания».

Исламские финансы — одно из направлений, которое поможет найти общие интересы с мусульманскими странами. В первую очередь речь идет о странах, где развит исламский банкинг: ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Малайзия, Индонезия, Бруней и многие другие. Мировые исламские финансы представлены в том числе и достаточно богатыми странами с высокими доходами — для нас это потенциальные источники инвестиций, реализации совместных проектов, — сказал Асмятуллин.

Финансовый аналитик Зарина Саидова предположила, что услуги исламского банкинга не будут популярны по всей стране, но на выбранных для проверки нового режима территориях могут вызвать спрос.

Исламский банкинг, который могут в скором времени узаконить в России, предполагает отсутствие процентных доходов. Заниматься им смогут так называемые организации партнерского финансирования (ОПФ), надзор за которыми будет вести Центробанк. ОПФ смогут привлекать средства граждан и юрлиц и вкладывать их в проекты на партнерских началах, что напоминает доверительное управление.