В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой

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В работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой: при попытке входа появляется сообщение «не получилось войти, попробуйте снова», сообщает «Коммерсант». У тех, кому удалось войти в сервис, появляется предупреждение о нестабильной работе.

Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным... Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее, — высвечивается в приложении.

Райффайзенбанк подтвердил, что пользователи могли испытывать «кратковременные трудности со входом в приложение», но затем, по словам представителей организации, проблемы были устранены и сервисы стали работать штатно.

Ранее платежный сервис Qiwi сообщил о кратковременных сбоях в работе своих сервисов. Позднее в пресс-службе компании заявили, что в настоящее время платформа работает в штатном режиме. Объявление о сбое появилось 17 октября в мобильном приложении сервиса. Проблема затрагивала ряд сервисов Qiwi, среди которых было прохождение платежей через интернет-эквайринг.