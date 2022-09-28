В Центробанке оценили возможность смягчить ограничения по снятию валюты Замглавы Центробанка Заботкин: условий для смягчения ограничений по снятию евро и долларов нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России не видит возможности смягчить ограничения по снятию долларов и евро со счетов, сообщил зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на V Международном банковском форуме «Казначейство». По его словам, которые приводит ТАСС, это связано в том числе с ограничениями западных стран на ввоз валюты в Россию. Вместе с тем средства можно снять в рублях или купить наличную валюту по рыночному курсу.

В условиях, когда решениями властей недружественных стран жестко ограничено, а точнее, запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию РФ, изменение лимитов по снятию невозможно, — сказал Заботкин.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в нынешних условиях доллары и евро стоит рассматривать как токсичную валюту и отказаться от накоплений в них. По его словам, подобные накопления оказались невозможными и даже бессмысленными, в том числе и для неподсанкционных лиц.

В июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что доллар в России будет обращаться при любых экономических сценариях, даже «в самых апокалиптических». Тогда же она отметила, что на руках у граждан страны в настоящее время находится около $85 млрд.