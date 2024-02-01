Турецкие банки ограничивают россиян: заблокируют ли карты и счета

Фото: emlakkatilim.com.tr

Опасаясь американских санкций, турецкие банки стали ограничивать работу не только с российскими банками и компаниями, но и с гражданами России. Для них уже усложняют условия — например, начинают требовать поддерживать большие остатки на депозитах. Станет ли опасно держать деньги на турецких счетах и заводить банковские карты в Турции, расскажет NEWS.ru.

Как турецкие банки начали рвать отношения с российскими

В середине января стало известно, что ряд турецких банков начали отказываться сотрудничать с российскими, опасаясь санкций. Так, иностранные финорганизации разрывали корреспондентские отношения и приостанавливали обработку платежей без формального закрытия договора. Впрочем, есть и исключения. Например, ими стали «дочки» зарубежных банков в России. По данным одного из источников, трудности присутствуют уже долгое время, но в конце 2023 года ситуация значительно обострилась.

Среди основных участников расчетов с Россией называются Nurol Bank и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывали не только в лирах и долларах, но и в других валютах. По данным турецкой газеты Economim, денежные переводы компаний из России в Турцию почти прекратились с 1 января, а экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях. Некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как турецкие банки перестают работать с российским бизнесом

1 февраля газета «Ведомости» сообщила, что турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам — некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета.

Как рассказывает один из бизнесменов, до декабря в Турции с точки зрения работы с Россией было два «всеядных» и два «полувсеядных» банка. Первой категории пригрозили внесением в SDN-лист — с финансовыми организациями, компаниями и людьми из этого списка американский бизнес не имеет права вести какие-либо дела. По словам предпринимателя, турецкие банки, опасаясь разрыва отношений с США, начали закрывать корсчета значительной части компаний и российских банков, с которыми у них были отношения.

Как уточнил бизнесмен, «полувсеядные» банки также начали разрывать отношения, но главным образом с теми организациями, которые стали их клиентами после начала спецоперации. В результате российским компаниям сейчас приходят уведомления с рекомендацией завершить все отношения и закрыть счет в течение определенного времени, например 30 дней. Государственные банки Турции по-прежнему проводят платежи за товары из так называемого зеленого списка — продовольствие и фармтовары, но только в нацвалютах. Обслуживание корпоративных клиентов, аффилированных с Россией, также приостановлено.

Какие сложности начинаются у россиян с турецкими счетами

Также турецкие банки ужесточают условия для открытия счетов физлицам — если раньше это не было проблемой и карточки заводили всем, то теперь для новых клиентов появилось требование поддерживать высокие остатки на депозитах, добавил он.

Кроме того, как указывают наблюдатели, в Турции открывали счета лицам, которые вели подозрительную деятельность, отметил директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин. У других же россиян банки не требовали поначалу предоставлять необходимую персональную информацию, и теперь у этих людей тоже возникают сложности. По словам эксперта, в отношении таких клиентов сейчас вводят ограничения, однако турецкие банки стали гораздо щепетильнее относиться к гражданам РФ, запрашивающим обслуживание. Это связано не столько с давлением Запада, сколько с позицией регуляторов, подчеркнул Егармин.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Какие еще проблемы могут появиться у россиян с турецкими картами

Аналитики уже начинают спорить, будет ли россиянам в будущем сложнее пользоваться турецкими картами. Так, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с NEWS.ru напомнил, что турецкие курорты — одно из излюбленных мест отдыха у россиян, а товарооборот между двумя странами составил около 57 млрд долларов в 2023 году.

«Так что, на мой взгляд, тем, кто уже завел счета в турецких банках, не стоит бояться каких-либо ограничений — едва ли Анкара будет усиливать давление на них», — говорит Деев.

В свою очередь, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов придерживается другого мнения. В беседе с NEWS.ru он предположил, что россиянам стало опаснее держать деньги на турецких счетах. По его мнению, в любой момент доступ к ним может быть заблокирован, а средства заморожены. Также есть риск возврата платежей и отказа в проведении транзакций.

«Вероятно, в будущем турецкие банки еще больше ужесточат процесс оформления банковских карт для россиян, особенно для новых клиентов. Если Штаты продолжат закручивать гайки, то требования будут ужесточаться, вплоть до запрета выпуска карт», — заключил Антонов.

Какие варианты остаются у россиян

Помимо того, что можно все еще приезжать в Турцию с наличными долларами и евро (которых становится в России все меньше), россияне еще во время массового отъезда из-за мобилизации научились переводить деньги с российских карт через системы «Золотая корона» в почтовые отделения и обменники. В результате они получали наличные в долларах, евро и лирах.

Но и такие переводы могут ужесточить из-за усиления соблюдения санкций, говорит Антонов. «Однако пока таких конкретных запретов не вводилось», — добил он.

В свою очередь, Деев отмечает, что россияне по-прежнему могут оформить карты в банках других юрисдикций — например, Армении, Узбекистана или Киргизии.

Читайте также:

Турецкие банки усложнили жизнь российским компаниям

Турецкие банки отказались работать с РФ: каких товаров мы можем лишиться

Россиянам рассказали, ждать ли доллар по 120 рублей и больше