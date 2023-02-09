Страны СНГ резко нарастили выпуск карт после ухода Visa и Mastercard из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В странах ближнего зарубежья в 2022 году выросло число банковских карт на фоне ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard, пишет РБК со ссылкой на статистику нацбанков Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Армении и Киргизии. Годовые темпы прироста были значительно выше, чем в 2021 году, и в большинстве случаев поставили рекорды минимум за пять лет.

Самые большие показатели прироста зафиксировал ЦБ Таджикистана: число карт в обращении в этой стране за год выросло на 45,5%, до 5 млн штук, что стало максимальным темпом прироста за пять лет. В Киргизии за девять месяцев 2022 года число карт увеличилось на 37,4%, до 1,8 млн карт, также став максимальным за пять лет. Наименее заметные показатели прироста зафиксированы в Казахстане, где число карт увеличилось на 8,35%, до 42,9 млн карт, а также в Грузии — 6,2 млн карт. В обеих этих странах показатель стал минимальным за пять лет.

Руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин связывает увеличение числа карт в 2022 году с влиянием ситуации в России, граждане которой переехали в соседние страны в этот период или используют такие карты для оплаты международных покупок и в путешествиях. Руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея отмечает, что на ситуацию повлияли и внутренние факторы, в том числе расширение карточного бизнеса банков и развитие экономики.

Ранее сообщалось, что спрос на туры за границу за банковскими картами может вырасти на фоне сокращения возможностей расплачиваться картой «Мир» за рубежом. В настоящее время 53% туркомпаний получают подобные запросы от россиян, которые чаще всего отправляются за банковскими картами в Узбекистан, Казахстан, Армению и Турцию.