Стало известно, кого коснется повышение НДФЛ Финэксперт Сидоров: готовящееся повышение НДФЛ коснется многих россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Готовящееся повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) коснется многих россиян, заявил NEWS.ru основатель «Школы практического инвестирования» финансовый эксперт Федор Сидоров. Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ с 13% до 15% с суммы доходов, которая превысит 1 млн рублей в год.

Годовой доход в 1 млн рублей — это чуть больше 83 тысяч рублей в месяц (для таких зарплат налог в 13% предлагается оставить прежним. — NEWS.ru.). При этом есть ряд регионов, где средняя зарплата выше 100 тысяч рублей. Такие зарплаты получают квалифицированные сотрудники разных сфер: нефтегазовой, химической, тяжелой, геологоразведки, IT, креативных индустрий. Поэтому не могу согласиться с тезисом о том, что большинство граждан это не затронет и будет очень положительно воспринято абсолютным большинством избирателей, — сказал Сидоров.

Он отмечает, что люди стремятся к финансовому благополучию и комфортной жизни, поэтому едва ли кто-то будет приветствовать повышение налогов. Результатом всего этого может стать больший переход работников в «серую зону», чтобы уровень дохода был «ниже налога», говорит Сидоров. Это, в свою очередь, негативно скажется как на самих работниках, так и на бюджете страны.

О том, что власти обсуждают введение прогрессивной шкалы подоходного налога, NEWS.ru ранее также рассказали в Госдуме. Так, с 1 января подоходный налог для зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год увеличили с 13% до 15%. В целом же работа над законодательной базой по переходу на прогрессивную шкалу начнется весной 2024 года.