Стало известно, как выросло количество вакансий в IT за год «Авито»: число вакансий в российском IT-секторе за год выросло на 166%

Фото: shutterstock

Число вакансий в российском IT-секторе за год выросло более чем в 2,5 раза, или на 166%, сообщили NEWS.ru в сервисе «Авито Работа». Городами с максимальным спросом стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В июне 2023 года в сравнении с тем же периодом прошлого года количество вакансий в отрасли увеличилось на 166%. Спрос на аналитиков в июне 2023 года увеличился вдвое (+108%) по сравнению с прошлым годом. В том числе появилось больше вакансий для аналитиков с частичной занятостью, — сообщили в пресс-службе.

На втором месте по увеличению числа вакансий в сфере оказались специалисты технической поддержки — рост на 88%. Практически также вырос спрос на SMM-специалистов (+87%) и SEO-специалистов (+84%).

Размер зарплатных предложений для аналитиков увеличился на 23% в текущем году. Средний оклад по стране, на который могут претендовать аналитики, в июне 2023 составляет 46 775 рублей, но пиковые значения могут достигать 300 тыс. рублей и более. Соискательская активность в отношении позиции аналитика увеличилась на треть: за год кандидаты на 31% чаще стали откликаться на вакансии по данной специальности. Аналитика охватывает различные направления, наиболее популярными являются бизнес- и маркетинговая аналитика.

Ранее были названы самые популярные вакансии весны и начала лета в России. Ими стали библиотекарь, садовник, продавец-кассир и агент по туризму. Соответствующее исследование было проведено среди жителей более 30 крупных городов.