Стало известно, как подорожают западные товары из-за новых санкций Эксперт Федоров: товары из Европы и США могут подорожать на 15% из-за новых санкций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из-за принятого Евросоюзом 25 февраля 10-го пакета санкций, а также новых ограничений со стороны США на импорт товаров в Россию последние могут подорожать на 15%. Об этом NEWS.ru заявил аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров. Так, в санкциях ЕС речь идет о грузовых авто, запчастях к ним, электронике и многом другом.

Логистика всех этих товаров из ЕС из-за рисков вторичных санкций для посредников станет дороже. На эту же величину — а это 10–15% от стоимости товара — можно ожидать их подорожания и в России, — сказал Федоров.

Говоря о США, он также отметил, что раньше некоторые ограничения на поставки электроники и бытовой техники американские компании принимали «добровольно», и это не создавало рисков вторичных санкций для посредников за параллельный импорт в Россию.

Теперь запрет на поставки действует в США на государственном уровне, а значит, риск вторичных санкций существенно повысился. Это может конвертироваться в рост стоимости их логистики на 15% от цены товара на российском рынке и более, — пояснил эксперт.

Согласно новым санкциям, американские компании больше не будут поставлять в Россию смартфоны, посудомоечные машины, микроволновки, кофемашины, тостеры, а также клавиатуры, лазерные и струйные принтеры и жесткие диски дороже $300, для пылесосов этот потолок равен $100, а для холодильников и кондиционеров — $750. В целом ограничения касаются 276 наименований.

Из Евросоюза в Россию независимо от цены больше не будут завозиться: большегрузные автомобили (и их запчасти), полуприцепы и специальные транспортные средства, такие как снегоходы; электрогенераторы, бинокли, радары, компасы и т. д.; электроника, детали машин, насосы, оборудование для обработки металлов и др.; электронные компоненты, используемые в системах вооружений; определенные редкоземельные элементы; строительные товары — мосты, конструкции для зданий башенного типа, вилочные погрузчики, краны и т. д.; товары, используемые в авиационной промышленности (турбореактивные двигатели).

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