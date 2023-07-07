Стало известно, как подешевели путевки на Мальдивы Туроператор Space Travel: путевки на Мальдивы с зимы подешевели на 30%

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На фоне роста стоимости путевок в Турцию и Египет после падения курса рубля Мальдивы стали более доступны для россиян. По данным туроператора Space Travel, по сравнению с прошлой зимой туры на Мальдивы подешевели в среднем на 30%. В компании это связывают с расширением полетной программы, появлением выгодных спецпредложений от мальдивских отельеров, а также ростом цен на таких массовых направлениях, как Турция и Египет.

Мы отмечаем снижение цен туров на Мальдивы по сравнению с прошлой зимой в среднем на 30%. Например, недельный отдыха на на Мальдивах на двоих в отеле четыре звезды на завтраках и с прямым перелетом Москва — Мале сегодня стоит от 259 тысяч рублей, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе Space Travel.

Постепенно Мальдивы становятся внесезонными для тех, кто мечтает отдохнуть на островах Индийского океана, о чем свидетельствует рост количества проданных туров и заявок по раннему бронированию с начала мая 2023 года.

По оценке экспертов, самыми популярными сейчас считаются пятизвездочные отели, работающие по системе «все включено». Отдыхать на Мальдивах в этом году предпочитают молодые пары, второе место по запросам занимают семейные пары с детьми — средняя продолжительностью отдыха составляет от 7 до 10 дней.

Как ранее писал NEWS.ru, из-за падения курса рубля резко выросли цены на туры в Турцию и Египет. По мнению экспертов, в случае дальнейшего роста доллара путевки, вероятно, подорожают еще сильнее. Пока главной альтернативой ранее бюджетным Турции и Египту остаются ОАЭ, но там в ближайшие пару месяцев ожидается около 40 градусов жары. На Мальдивах же климат чуть мягче — 28–35 градусов.