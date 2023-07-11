Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии этого лета «Авито Работа»: самые большие зарплаты предлагают риелторам, бурильщикам, автомалярам и финансистам

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В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий лета в России вошли бурильщики, токари, автомаляры, а также промышленные альпинисты, свидетельствуют данные «Авито Работы». Среди офисных работников самые высокие зарплаты у агентов по недвижимости и финансистов. При этом средняя оплата труда в России на середину лета составила 55 045 руб.

В среднем по стране самую большую зарплату среди рабочих профессий летом предлагают: бурильщикам — 93 145 руб., токарям — 91 173 руб., автомалярам — 88 848 руб., промышленным альпинистам — 87 523 руб. Среди офисных сотрудников предложения трудоустройства с самым высоким заработком оказались у агентов по недвижимости — 109 530 руб., финансистов — 83 221 руб., программистов — 72 721 руб. и врачей — 71 485 руб., — рассказали NEWS.ru в «Авито Работе».

Средняя оплата труда, которую предлагают работодатели, составляет 55 045 рублей, однако в ряде регионов есть гораздо более высокие зарплатные предложения. Например, в Киржаче Владимирской области ищут главного технолога предприятия с зарплатой 200 тыс. руб. В Кирове компания спецтехники предлагает от 100 до 200 тыс. руб. кандидату на должность старшего программиста. Одна из компаний в Краснодаре обещает зарплату успешному агенту по недвижимости в размере 140–390 тыс. руб.

Водителю трала в Москве с опытом работы предлагают от 198 до 396 тыс. руб., а стоматологу-хирургу в городе Усинске — от 300 до 500 тыс. руб.

В июне стало известно, что число вакансий в российском IT-секторе за год выросло более чем в 2,5 раза, или на 166%. Городами с максимальным спросом стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. В том числе спрос на аналитиков в июне 2023 года увеличился вдвое (+108%) по сравнению с прошлым годом. Также появилось больше вакансий для аналитиков с частичной занятостью. На втором месте по увеличению числа вакансий в сфере оказались специалисты технической поддержки — рост на 88%. Практически также вырос спрос на SMM-специалистов (+87%) и SEO-специалистов (+84%).