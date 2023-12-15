«Сможем прочувствовать»: Потапенко о повышении кредитной ставки Экономист Потапенко: повышение ставки ЦБ бьет по всей экономике России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повышение ключевой ставки бьет по всей российской экономике в целом, рассказал NEWS.ru предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко. По оценке бизнесмена, последствия такой денежно-кредитной политики регулятора могут стать заметны россиянам к 2026-2027 году.

То, чем сейчас пытается заниматься [глава ЦБ] Эльвира Набиуллина, — это попытка неким образом притормозить спрос на кредиты, в основном потребительский и ипотечный. Надо понимать, что благосостояние и потребительский спрос выросли достаточно точечно, а именно — ВПК и сфера выплат участникам СВО. Но это локально и не у всех. А повышение ставки в частности бьет по всей экономике в целом. И последствия подобной политики мы сможем прочувствовать уже через два-три года в виде резкого торможения экономики, — заявил Потапенко.

Бизнесмен привел пример, когда компаниям предоставляют возобновляемый кредит с любыми сроками погашения и установленным лимитом. Это может быть чревато последствиями, если кредит в такой форме берется под ставку, которая затем начинает расти, пояснил он.

Многие компании закладывают ставку на пять-семь лет, например, в размере 12 %, а в итоге получают повышение до 16%. А заложенный показатель — интегральный, и прокручен через всю цепочку. Конечно, ничем хорошим это закончится не может, — резюмировал экономист.

15 декабря Центробанк РФ поднял ставку на один процентный пункт, до 16% годовых. Это стало пятым подряд повышением показателя.