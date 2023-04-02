Шеф Ивлев обвинил покупателей в неадекватных ценах на клубнику Ивлев обвинил людей в том, что они продолжают скупать клубнику у торгашей по высоким ценам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шеф-повар Константин Ивлев

Известный шеф-повар Константин Ивлев побывал на краснодарском рынке, где возмутился стоимостью клубники. Лоток ягоды весом в 300 граммов ему предлагали за 500-600 рублей. Одной из продавщиц во время записи видео в сторис Instagram (деятельность в РФ запрещена) инфлюенсер в грубой форме заявил, что это неадекватный ценник. Позже повар обвинил в ситуации покупателей, которые продолжают скупать у продавцов клубнику по завышенным ценам.

Грусть-тоска от таких цен. Я вообще не понимаю, зачем люди сами идут на это и дают возможность торгашам поднимать такие цены? Я понимаю, спрос рождает предложение, но 300 граммов клубники за 600 рублей в Краснодаре — это too much. Поэтому не надо потом никого винить, раз сами покупаете такие дорогие продукты, — заявил Ивлев в видеообращении.

Телезвезде объяснили, что такая цена на ягоду связана с тем, что пока в регионе не сезон для ее сбора. В сезонный период за лоток продавцы могут брать 100 рублей.

Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов предупреждал, что картофель в России может подорожать на 20–25% в ближайшие три месяца. Причем российский картофель подорожает незначительно, но сильное повышение средних цен произойдет за счет импортных корнеплодов.