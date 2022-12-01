Россияне в разы увеличили закупки елок на маркетплейсах в этом году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У компании Ozon продажи искусственных елок в ноябре этого года выросли на треть в по сравнению с ноябрем 2021-го. Об этом представители маркетплейса сообщили NEWS.ru. При этом средний чек с ноября прошлого года не изменился и составил 4 тыс. руб. В онлайн-магазине представлены десятки тысяч моделей, которые отличаются размером, цветом, материалами и другими параметрами.

В этом ноябре россияне купили уже на треть больше искусственных елей, чем год назад. А по сравнению с октябрем текущего года штучные продажи выросли уже в восемь раз по всей стране, — сказал собеседник NEWS.ru.

Рост продаж натуральных елок в маркетплейсе ожидают во второй половине декабря. Можно будет купить и российские, и зарубежные елки, а также лапник, обещают в Ozon.

В свою очередь на Wildberries с 1 по 20 ноября россияне заказали на 120% больше елок, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в компании. Среди наиболее востребованных у покупателей моделей искусственные елки с имитацией снега и шишек высотой около 180–210 см и стоимостью около 2,5–3 тыс. руб.

Подробнее о том, повлиял ли спрос на елки на цены вне маркетплейсов и как выбрать главное новогоднее дерево — читайте в другом материале NEWS.ru.