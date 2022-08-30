Россияне потратили на зарубежный отдых на 40—50% больше, чем год назад АТОР подвел итоги летнего сезона

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Арабские Эмираты

Заграничный отдых этим летом обошелся россиянам на 40–50% дороже, чем летом 2021-го. Об этом NEWS.ru сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. И это несмотря на почти полное отсутствие туров в Европу. Цены на отпуска в России выросли на 15–17%.

Как подорожала заграница

Рост цен на зарубежные туры во многом был связан с удорожанием авиаперевозок, заявил NEWS.ru Ромашкин.

В среднем стоимость заграничных путевок выросла на 40–50%. При этом разброс цен достаточно большой, — сказал представитель АТОР.

Далее Ромашкин перечислил цены летних путевок на самых популярных зарубежных направлениях. Так, неделя в отеле 4–5* по системе «все включено» обходилась в 80 тыс. руб. на человека, в Египте — 65 тыс. руб., в Объединенных Арабских Эмиратах — 75 тыс. руб. (только завтраки). Значительно дешевле было в СНГ — семь дней в «трешке» с трехразовым питанием в Абхазии стоили 30 тыс. руб., в Белоруссии — 27 тыс. руб.

При этом в январе — июне россияне совершили на 24,5% больше заграничных поездок, чем в первом полугодии прошлого года. Но в основном прирост произошел за январь — март, когда авиасообщение еще работало нормально, а многие страны снимали антикоронавирусные ограничения, говорит Ромашкин.

Как подорожала Россия

Самыми популярными направлениями внутреннего туризма этим летом стали Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные воды, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Пляжный отдых в среднем стоил 35–40 тыс. руб. на человека за 10 дней в отеле 3* с двухразовым питанием. По сравнению с летом 2021 годом средняя стоимость таких туров выросла на 15%, сказал Ромашкин.

Если речь идет об экскурсионном туризме по России, то здесь средний чек и количество дней были вдвое меньше — 17–20 тыс. руб. за четыре-пять дней в отеле 3* с трехразовым питанием. За год экскурсионный отдых подорожал чуть больше, чем пляжный — на 17%. Отели повышали цены, компенсируя свои потери в годы пандемии, объяснил представитель АТОР.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Архитектурно-выставочный комплекс «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»»

Что ждет рынок дальше

Вице-президент АТОР отмечает новый тренд отдыха в этом сезоне — россияне едут не «куда хотят, а куда можно». И это дает неплохие перспективы для развития внутреннего туризма, говорит Ромашкин. Также, по его оценкам, будет расти турпоток в Азию.