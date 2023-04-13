Россиянам рассказали, вырастут ли цены на продукты в 2023-м АКОРТ: сильного подорожания потребительских товаров в 2023-м не ожидается

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Причин для заметного подорожания потребительских товаров в этом году пока нет. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Он добавил: ушедшие западные товары сейчас легко заменяются российскими, турецкими, иранскими, китайскими аналогами. Также работают поставки из стран СНГ, и это позволяет избежать дефицита.

Предпосылок к заметному подорожанию потребительских товаров мы не видим. Цепочки поставок ключевых импортных товаров уже были налажены в прошлом году, рынок успел адаптироваться к санкциям, растет импортозамещение. Инфляция с начала года составила 1,4%, а по итогам года, по оценке ЦБ, будет находиться в пределах 5–7%. Это почти вдвое ниже прошлогодних темпов, — сказал он.

В пресс-службе АКОРТ также ответили на уточняющий вопрос о влиянии на цены роста курса доллара. Там считают, что конкуренция за потребителя, который сейчас стремится экономить, сдержит цены.

При этом в начале года россияне уже замечали скачки цен на продукты. В частности, резко дорожали огурцы. Цены на них порой доходили до 1100 руб. за килограмм. Также сильно росли ценники на лук, помидоры, свеклу и морковь. Впрочем, эксперты объясняли это плохим урожаем и, соответственно, определенным дефицитом товаров. Подробности — в материале NEWS.ru.