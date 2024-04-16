Россиянам рассказали, как забрать пенсионные накопления досрочно СберНПФ: пенсионные накопления можно будет забрать раньше срока на лечение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пенсионные накопления можно будет забрать раньше срока, если человеку необходимо лечение, но сделать это можно только при участии в новой программе долгосрочных сбережений, сообщила NEWS.ru исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина. Она привела в пример клиента фонда — мужчины в возрасте 50 лет, который обратился, чтобы забрать накопления досрочно, так как ему нужно заменить клапан в сердце. На счету у него накопилось 500 тыс. рублей.

Раньше мы как фонд ничем помочь не могли — иначе нарушили бы закон, ведь получить деньги мужчины могут только в 60 лет. Сейчас же мы предложили клиенту перевести эти деньги в программу долгосрочных сбережений. Уже в следующем году человек получит полный доступ к своим пенсионным накоплениями. А так, пришлось бы ждать еще 10 лет, — говорит Пальшина.

Она напоминает, что с 1 января 2024 года в России заработала программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволят копить деньги не только на лечение, но и на покупку квартиры, оплату образования, запуск бизнеса или жизнь на пенсии.

По механике программа похожа на накопительный счет, только открывается он в негосударственном пенсионном фонде. Деньги на счет также добавляет государство, софинансируя взносы участников программы. Таким образом, можно получить из бюджета на свой счет до 36 тыс. рублей в год в первые три года. Кроме того, эти средства будут инвестироваться — преимущественно в государственные и корпоративные облигации. А на личный счет начислят инвестиционный доход. Подробно о новой программе NEWS.ru писал в большом материале.