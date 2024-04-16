Россиянам назвали две причины доллара выше 94 рублей Аналитик Трифонов связал устойчивую инфляцию с повышением доллара до 94 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара 16 апреля повысился на торгах Мосбиржи до 94,04 рубля из-за устойчивой инфляции, заявил «Газете.Ru» финансовый аналитик Анатолий Трифонов. По его словам, на повышение американской валюты также повлияла хорошая динамика экономической активности в США.

Эти факторы сдвинули ожидания участников финансового рынка по началу снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы США ближе к концу года. А отдельные эксперты и члены ФРС предполагают, что ставка вообще не будет снижена в этом году. На этом фоне доллар резко укрепился ко всем мировым валютам, в том числе к рублю, — объяснил Трифонов.

Эксперт также утверждает, что дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от того, как долго продлится бычий тренд доллара. Он допустил, что курс американской валюты снизится до 95 рублей до конца весны. К концу года эта отметка может достигнуть 94,2 рубля за доллар из-за возможного решения ФРС снизить ставку, предположил Трифонов.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что курс рубля в апреле будут поддерживать высокие нефтяные цены, указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров и сезонно пониженный спрос на валюту.