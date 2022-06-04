Россиянам напомнили о дополнительной ежемесячной выплате Юрист Старожильцева сообщила о дополнительных выплатах героям России

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Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева заявила, что некоторым категориям российских граждан полагается дополнительная так называемая ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Её должны получать герои России и СССР, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Юрист уточнила, что также ЕДВ предусмотрена для инвалидов и детей-инвалидов, ветеранов и членов семей погибших ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, а также для пострадавших от воздействия радиации, героев Труда, кавалеров ряда орденов.

При этом автоматическое начисление ЕДВ касается лишь тех, кто получает пенсию по инвалидности, указала Старожильцева. По её словам, остальным следует обратиться в ПФР или МФЦ, чтобы подать соответствующее заявление.

К социальным ЕДВ можно отнести и выплаты, которые предусмотрены для граждан, постоянно ухаживающих за престарелыми людьми и людьми, достигшими 80-летнего возраста, подчеркнула Старожильцева.

Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие — тот, кто ухаживает, должен быть безработным, — уточнила юрист.

Ранее стало известно, что россиянам объяснили нюансы выплаты нового пособия на детей. Новое пособие на детей от 8 до 17 лет выплачивается по заявлениям, а его размер зависит от ежемесячного дохода семьи, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Для расчёта учитывается количество прожиточных минимумов на каждого члена семьи, объяснила она.