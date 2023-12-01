Россиянам дали совет, как перестать жить от зарплаты до зарплаты Финансист Ладнюк: на «подушку безопасности» нужно откладывать 10-15% дохода

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Избавить свою жизнь от грустной и неприятной парадигмы «от зарплаты до зарплаты» можно, если ежемесячно откладывать по 10-15% от дохода, рассказал в беседе с Lenta.ru финансовый эксперт Данила Ладнюк. Также, по его словам, от финансовой незащищенности поможет четкий учет доходов и расходов.

Если вы хотите накопить подушку безопасности или на какие-то дополнительные цели, например, поездка на море, покупка чего-то дорогостоящего, или начать инвестировать, то первое, что нужно сделать с любыми деньгами, которые попадают в нашу жизнь — это отложить минимум 10-15% от дохода, — посоветовал специалист.

Он подчеркнул, что как правило, оставшиеся 85-90% дохода не сильно снижают качество жизни. Что касается учета доходов и трат, то эксперт порекомендовал вести его с помощью Excel-таблицы или специального приложения. Необходимо ежемесячно подсчитывать доходы и составлять их план на следующий месяц. Расходы лучше разбить на категории «обязательные» и «необязательные», после чего постараться их оптимизировать — например, сократить ненужные траты, а также активнее использовать такие инструменты, как дисконты и кэшбеки.

Ранее экономист Алексей Зубец предупредил, что в 2024 году в России может вырасти число банкротств физических лиц. По его словам, финансовые власти страны вынуждены учитывать эти риски при планировании на следующий год.