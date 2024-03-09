Россиян предупредили о рисках при открытии банковских вкладов Адвокат Данилов: предложения банков по вкладам могут оказаться невыгодными

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За вкладами с высокими ставками, которые активно рекламируют российские банки, могут скрываться не самые выгодные предложения, сообщил агентству ПРАЙМ адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов. По его словам, многие инвестиционные продукты обладают сомнительной и рисковой доходностью.

Самое неприятное — при досрочном снятии денежных средств банк вернет только выкупную сумму. А она, как правило, составляет половину от вложенных средств, — объяснил он.

Данилов предупредил, что при накопительном страховании вкладчику придется вносить деньги в банк на регулярной основе, в противном случае банк может расторгнуть договор. В свою очередь вклады в драгоценных металлах также несут риски, поскольку они подвержены инфляции и не входят в систему страхования, напомнил он. Это значит, что в случае банкротства банка клиенту будет крайне сложно вернуть вложенные деньги.

Эксперт также предостерег от накопительных счетов с плавающим процентом. По его словам, анонсируемая высокая ставка может оказаться попыткой ввести вкладчика в заблуждение. Данилов объяснил, что процент в таких случаях зависит от размера остатка на счете, срока хранения денег и оборота средств. Также кредитная организация может изменить условия и ввести неожиданные комиссии, которые сведут на нет всю заявленную доходность.

Кроме того, неожиданно высокие ставки по вкладам означают, что у банка серьезные финансовые проблемы и он в шаге от банкротства или отзыва лицензии, отметил Данилов. По его словам, это должно стать красным флагом для потенциального вкладчика.

Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ранее предположил, что ключевая ставка в России в ближайшие полгода сохранится на уровне 16%. По его словам, ситуация, сложившаяся на финансовом рынке, является благоприятной и позволяет россиянам рискнуть и открыть вклад в крупных банках и приобрести их акции.