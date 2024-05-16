Россиян предупредили о главных рисках инвестирования в криптовалюту Финансист Беляев назвал подвижность курса риском инвестирования в криптовалюту

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Одним из главных рисков инвестирования в криптовалюту является подвижность курса биткоина, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что также не везде можно расплатиться при помощи цифровых денег, особенно в легальном обороте.

Курс биткоина очень подвижен и мало предсказуем. Это самый главный риск инвестиции в криптовалюту. Конечно, есть и те, кто майнили эти деньги, поэтому до нуля биткоин не опустится. Второй риск заключается в том, что вы не везде можете расплатиться биткоином, особенно в легальном обороте, — пояснил экономист

Как отметил Беляев, чаще всего криптовалютой расплачиваются в преступном мире. Кроме того, если деньги понадобятся, могут возникнуть сложности с превращением биткоина в чистую прибыль по адекватной цене, уточнил эксперт.

Риск инвестирования в криптовалюту такой же, как и с любым другим активом денежным. Биткоин можно отнести к суррогатным и причудливым деньгам. Он не имеет под собой никакой экономической основы, его курс базируется целиком на спросе и предложении, — добавил экономист.

Депутат Госдумы Антон Горелкин ранее заявил, что в России планируют запретить создание криптовалютных бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима. При этом парламентарий отметил, что сам оборот криптовалют остается разрешенным.