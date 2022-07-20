Российские магазины вернулись к скидкам и акциям для покупателей «Известия»: доля продаж товаров по скидкам в российских магазинах выросла до рекордных 48%

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Продажи товаров по скидкам и акциям в российских магазинах стали рекордными с начала года и выросли до 48%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование NielsenIQ. Сообщается, что производители и сети таким образом намерены вернуть покупателей в магазины и решить в том числе проблему ухода западных брендов из России.

Аналитики констатируют, что в июле доля промо-предложений на российском рынке восстановилась почти до уровня прошлого года. Причину этого видят в первую очередь в укреплении рубля, налаживании процессов закупок и поставок сырья. Кроме того, клиенты психологически не готовы покупать товары по высоким ценам, что заставляет прибегать к стимулирующим мерам.

Также отмечается, что продавцы намерены поддержать спрос, просевший после потребительского ажиотажа в марте 2022 года, распродать остатки товаров к осени и занять места зарубежных брендов, ушедших из России. На этом фоне российские производители активно вкладываются в маркетинг и продвижение своих товаров в надежде на будущую прибыль и лояльность клиентов. По мнению аналитиков, эта ситуация сохранится и осенью.

Ранее сообщалось, что ряд поставщиков ретейлера X5 Group с конца февраля стали отказываться от промоакций, предусматривающих скидки на продукцию. Тогда большинство поставщиков заявили, что не отказываются от скидок окончательно, но хотели бы «взять паузу», после которой они вернутся с новым промо-планом. Сеть «Верный» заявила о том, что от промоакций в последнее время отказались около трети поставщиков, что объясняется повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушения логистических цепочек, приводящих к дефициту сырья и упаковки.